Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Personen.-und Sachschaden

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

(Me)Bad Gandersheim, Braunschweiger Str./ Am Brink, Zeit: Freitag, 30.Oktober 2020, gegen 19:20 Uhr. Ein 39-jähriger Seat Fahrer aus Dortmund befuhr die Braunschweiger Straße stadtauswärts und er beachtete nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden 20-jährigen Bad Gandersheimer, der die Straße Am Brink mit seinem Audi befuhr und nach links in die Braunschweiger Straße abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer verletzten sich und die Fzg. wurden durch den Aufprall erheblich beschädigt, Gesamtsachschaden auf ca. 15000.-Euro geschätzt.

