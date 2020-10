Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

UslarUslar (ots)

USLAR (js) Am 29.10.20, gegen 16.13 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mofa-Fahrer aus Uslar mit seinem Fahrzeug in Uslar öffentliche Straßen, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Bereits um 11.50 Uhr am 29.10.20 befuhr ein 23-Jähriger aus einem Uslarer Ortsteil mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine (6 km/h Trecker) in Uslar öffentliche Straßen. Auch er stand unter dem Einfluss berauschender Mittel, so dass eine Blutprobenentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt wurde.

