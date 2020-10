Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

UslarUslar (ots)

B 241 (js) Am 29.10.20, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Kradfahrer aus Fürstenberg mit seinem Fahrzeug die B 241 aus Richtung Schönhagen kommend in Richtung Lauenförde. In einer Kurve geriet das Krad von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Der Fahrer wurde dadurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

