Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW beschädigt

UslarUslar (ots)

BODENFELDE (js) Am Mittwoch, dem 28.10.20, zwischen 00:00 h und 02:00 h, wurde ein PKW Toyota, der in der Lutherstraße in Bodenfelde abgestellt war, von einem bisher unbekannten Täter an der hinteren linken Fahrzeugseite zerkratzt. Außerdem wurde der hintere linke Reifen zerstochen. Es entstand Sachschaden von ca. 600 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000 oder Bodenfelde, Tel.: 05572/948520.

