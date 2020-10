Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Wild

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

(Me)Bad Gandersheim/Ortsunmgehung, Bundesstr. 64. Zeit: Mittwoch, 28.10.2020, gegen 21:45 Uhr. Ein 66-Jähriger PKW Mazda-Fahrer aus Seesen befuhr die Bundesstr. 64 in Richtung Bad Gandersheim, von Kreiensen kommend, und er erfaßte ein die Fahrbahn überquerendes Reh. Das Tier verendete am Unfallort und es wurde wairgerecht entsorgt. Am PKW entstand Frontschaden in Höhe von 1000.-Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell