Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigungen an Pkw

NortheimNortheim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Lange Straße; Dienstag, 27.10.2020, 20:05 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (TH) Am Dienstagabend gegen 20:05 Uhr ist es in der Langen Straße in Nörten-Hardenberg zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw gekommen.

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde der Außenspiegel an dem Pkw eines 34-jähr. Mannes aus Nörten-Hardenberg abgeschlagen oder abgetreten. Anschließend flüchtete der Täter vermutlich zu Fuß in unbekannte Richtung. An dem Außenspiegel entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551/7005-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell