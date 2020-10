Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch ins Kassenhaus vom Sportverein Kreiensen

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

(Me) Einbeck, OT Kreiensen, Am Thie, Sportanlage vom PSV Kreiensen. Zeitraum: Samstag, 24.Oktober 2020, 14: 00 Uhr bis Donnerstag,29.Oktober 2020, 10:30 Uhr. Unbekannter Täter gelangt über die Einfriedung auf das Areal vom Sportplatz des PSV Kreiensen und macht sich dort gewaltsam am Kassenhäuschen zu schaffen. Es wird die Fensterscheibe vom Kassenhäuschen eingeschlagen und anschließend Bargeld entwendet. Anwohner aus Kreiensen und insbesondere Fußgänger, die in den Leinewiesen spazieren gehen, werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim -Tel. 05382 919200- oder an die Polizeistation in Kreiensen-05563 999130- zu melden.

