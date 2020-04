Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Pirmasens (ots)

Am 24.04.2020, gegen 20:15 Uhr, kam in der Winzler Straße in Pirmasens ein Rennradfahrer in einer Kurve zu Fall, nachdem es zuvor zu einer Konfliktsituation mit einem schwarzen BMW mit Pirmasenser Kennzeichen kam. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Der BMW Fahrer entfernte sich nach dem Sturz des Fahrradfahrers von der Unfallstelle, ohne seinen Feststellungspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, weshalb gegen ihn nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt wird. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell