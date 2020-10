Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

NortheimNortheim (ots)

(Gn) 37191 Katlenburg- Lindau, Bundesstr. 247 Ortsausgang Rtg. Bilshausen Zeit: Freitag, 30.10.2020, 15.20 Uhr. Eine 48-jährige Katlenburgerin befährt mit ihrem Pkw Ford in Lindau die B 247 in Richtung Bilshausen. Am Ortsausgang möchte sie nach links abbiegen. Hierzu hält sie verkehrsbedingt an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Der darauffolgende 32-jährige Pkw- Führer aus Delligsen erkennt dieses zu spät und fährt mit seinem Pkw Fiat auf den wartenden Ford auf. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Fahrerin des Ford erleidet leichte Verletzungen.

