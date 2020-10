Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung, Bedrohung

NortheimNortheim (ots)

(Gn)- Northeim, Eisenbahnstr. Zeit: 30.10.2020, 17.00 Uhr. Ein 56-jähriger Northeimer erscheint in der Polizeidienststelle und gibt an, dass eine ihm namentlich bekannte Person an seiner Haustür erschienen sei und ihn unvermittelt getreten habe. Im Anschluß habe er dem Opfer noch mit einem mitgeführten Messer gedroht. Der mutmassliche 35jährige Täter, ein Nachbar, flüchtete anschließend. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter vorerst nicht angetroffen werden. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung wurde eingeleitet.

