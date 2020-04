Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch und Brandstiftung in unbewohntem Haus

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Feuer in einer Doppelhaushälfte an der Wichartstraße ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Am Freitagmorgen entdeckte ein Wachmann gegen 05:15 Uhr einen Brand in einem derzeit leerstehenden Doppelhaus. Er alarmierte Feuerwehr und Polizei. In der Küche des Hauses war das Feuer auf dem Herd ausgebrochen. Holzplatten hatten Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen bevor größerer Schaden entstand. Die Polizei stellte fest, dass eine Terrassentür des Hauses gewaltsam geöffnet worden war. Der oder die Täter hatten mindestens eine Platte des Herds eingeschaltet und waren geflüchtet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

