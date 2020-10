POL-PDWO: Worms - Zwei Verletzte bei Rotlichtverstoß

Polizeidirektion Worms

Worms - Zwei Verletzte bei Rotlichtverstoß

Worms

In der vergangenen Nacht, gegen 0:00 Uhr prallen zwei PKW im Kreuzungsbereich der Schönauer Straße / Valckenbergstraße ineinander. Eine 20-jährige BMW-Fahrerin befährt die Schönauer Straße in Richtung Willy-Brandt-Ring und achtet nicht das Rotlicht der Ampelanlage. Im Kreuzungsbereich kommt es zur Kollision mit dem PKW der 47-Jährigen, die aus der Valckenbergstraße in die Kreuzung einfährt. Beide Fahrerinnen klagen über leichte Verletzungen und werden zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. An den PKW entstand Sachschaden von ca. 23.000 Euro. Diese sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt.

