Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrerin prallt gegen stehenden PKW und verletzt sich

WormsWorms (ots)

Gestern, kurz nach 16:30 Uhr hat sich eine Radfahrerin bei der Kollision mit einem stehenden PKW am Rheintorplatz leicht verletzt. Die 58-jährige Radlerin fährt von der Ludwigstraße in Richtung Wallstraße und übersieht den PKW, der an der Einmündung Rheinstraße / Rheintorplatz wartet. Beim Aufprall gegen den rechten Kotflügel verletzt sie sich am Bein. Am PKW entsteht leichter Sachschaden in Form einer Beule.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell