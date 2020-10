Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Verletzt bei Auffahrunfall

Worms (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen wird am gestrigen Vormittag in Rheindürkheim eine Frau verletzt. Auf der Straße am Sommerdamm in Fahrtrichtung Worms stoppt kurz nach 11 Uhr ein 52-jähriger LKW-Fahrer seinen Laster verkehrsbedingt an einer Ampel. Die 47-jährige Autofahrerin, die dem LKW folgt, hält unmittelbar hinter diesem an. Aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand kommt der 52-jährige Fahrer des nachfolgenden LKW auf nasser Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand, prallt gegen den vor im stehenden VW Caddy und schiebt diesen auf den Vordermann. Die 47-Jährige wird hierbei leicht verletzt und ins Klinikum gebracht, ihr beschädigtes Fahrzeug abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell