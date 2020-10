Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Mülleimer in Brand gesetzt

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Gestern Abend, um 21:19 Uhr wird durch einen Zeugen mitgeteilt, dass ein Mülleimer in Von-Steuben-Straße in Worms brennt. Dieser ist neben einer Bushaltestelle angebracht und wird durch das Feuer völlig zerstört. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ist eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

