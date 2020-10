Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrskontrolle mit nicht zugelassenem Roller

Worms (ots)

Am 24.10.2020, gegen 16:15 Uhr, fällt den Beamten im Rahmen der Streifenfahrt in der Petrus-Dorn-Straße/Mainzer Straße in Worms ein Roller mit untypischer Fahrweise auf. Der Rollerfahrer wird anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei kann festgestellt werden, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen kann und die am Fahrzeug angebrachten Versicherungskennzeichen auf einen anderen Roller ausgegeben sind. Der Fahrer fügte weiterhin hinzu, dass der Roller circa 70 km/h schnell sei, was weiterhin zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Der Roller und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

