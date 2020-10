Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Worms (ots)

Am Freitag, den 23.10.2020, gegen 11:30 Uhr, kam es in der Burkhardstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrradfahrer befuhr die Burkhardstraße in Richtung Von-Steuben-Straße. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Liebenauer Straße in Richtung Burkhardstraße. Der Pkw-Fahrer missachtet die Vorfahrt des bevorrechtigten Fahrradfahrers, sodass dieser, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste. Dadurch konnte der Radfahrer einen Zusammenstoß verhindern, allerdings stürzte er mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallhergang konnte durch eine unbeteiligte Zeugin beobachtet werden, sodass der Verursacher feststeht und ein Strafverfahren wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet wurde.

