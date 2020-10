Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: illegal entsorgte Reifen

Am Freitag, den 23.10.2020, gegen 09:30 Uhr, werden durch einen Verkehrsteilnehmer mehrere am Straßenrand liegende Reifen gemeldet. Vor Ort konnten sieben Altreifen am rechten Fahrbahnrand der K9, von Worms-Pfeddersheim kommend in Fahrtrichtung Worms-Pfiffligheim, festgestellt werden. Diese wurden dort vermutlich durch eine unbekannte Person zwecks Entsorgung hinterlassen. Eine Ordnungswidrigkeit wegen der illegal entsorgten Reifen wurde gefertigt und der Stadtverwaltung Worms zugesandt. Zeugen, welche das Entsorgen der Reifen mitbekommen haben, melden sich bitte bei der Stadtverwaltung Worms.

