Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sachbeschädigung an Firmenfahrzeug durch Besprühen mittels Feuerlöscher in Hamm am Rhein

Worms (ots)

Am Samstag, den 24.10.2020 besprühen zwei bislang unbekannte Täter zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr einen auf der Straße "Auf dem Wiesenplatz" in Hamm am Rhein abgestellten Unimog einer ortsansässigen Firma mittels Feuerlöschern. Hierbei wird der Lack des Fahrzeuges beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das missbräuchliche Verwenden von Feuerlöschern stellt zudem ebenfalls eine Straftat dar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Worms unter der Telefonnummer 06241-852-0 entgegen.

