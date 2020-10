Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz

Worms (ots)

In der Nacht vom 24.10.2020 auf den 25.10.2020 kam es im Bereich von Worms-Pfiffligheim und Worms-Neuhausen zu mehreren Sachbeschädigungen an Mercedes-Benz-Fahrzeugen. Insgesamt wurde an sechs Fahrzeugen der Mercedes-Stern der Motorhaube abgebrochen. Beim siebten Fahrzeug gelang den Tätern dies nicht, sie wurden durch den Eigentümer gestört und flohen. Da einer der Täter sein Smartphone verlor kehrten sie jedoch zurück und konnten durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei den Tätern handelte es sich um einen 13- und einen 14-jährigen Wormser. Bei ihnen wurden sechs Mercedes-Sterne aufgefunden. An welchen Fahrzeugen sie diese entwendeten, konnten sie nicht mehr sagen. Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Worms zu melden (06241/852-0).

