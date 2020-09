Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei Wildeshausen kontrolliert Radfahrende im Stadtgebiet

Beamte der Polizei Wildeshausen führten am Dienstag, 1. September 2020, Fahrradkontrollen mit Fokus auf sogenannte "Geisterradler" in der Ahlhorner Straße im Stadtgebiet von Wildeshausen durch. Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:45 Uhr kontrollierten die Beamten Radfahrende, die den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhren. Dabei stellten die Beamten insgesamt 16 Verstöße fest.

Aufgrund der Vielzahl an Verstößen und der Tatsache, dass die Benutzung der Radwege in entgegengesetzter Richtung vermeidbare Gefahren birgt, wird die Polizei Wildeshausen auch zukünftig Fahrradkontrollen durchführen. In diesem Zusammenhang wird auch der verkehrssichere Zustand der Fahrräder überprüft.

