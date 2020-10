Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Täterfestnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Worms, Altmühlstraße (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte ein aufmerksamer Zeuge gegen 00:50 Uhr in der Altmühlstraße in Worms zwei männliche Jugendliche beobachten, die versuchten ein Fahrrad zu entwenden. Noch bevor die Täter das Fahrrad entwenden konnten, wurden sie durch den Zeugen angesprochen. Die mittlerweile eingetroffenen Beamten konnten einen Jugendlichen noch vor Ort festnehmen. Der zweite Täter hatte sich unter einem Transporter versteckt wo er bei einer Absuche aufgefunden und festgenommen werden konnte. Bei der Durchsuchung der beiden Täter wurden ein Bolzenschneider und ein Bohraufsatz aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Täter wurden nach der Anzeigenaufnahme ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell