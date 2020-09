Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Streitigkeiten und Auseinandersetzungen - In der Waschanlage eingesperrt - Unfälle

Schrozberg: Zusammenstoß verhindert

Am Samstag gegen 18:40 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem PKW Opel die L1022 von Herrentierbach in Richtung Kälberbach. An der Kreuzung zur B290 wollte er diese geradeaus überqueren. Hierbei übersah er einen PKW Citroen, der in Richtung Riedbach fuhr. Der 61-jährige Citroen-Fahrer wich dem Opel aus und steuerte sein Fahrzeug auf einen angrenzenden Acker. Hierbei entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Am Samstag um kurz vor 21 Uhr wollte ein 18-jähriger Fahrer eines PKW Audi von der Schönebürgstraße nach links auf die Straße Am Volksfestplatz abbiegen. Hierbei streifte der junge Fahrer einen Daimler-Benz, dessen 29-jährige Fahrerin auf der Schönebürgstraße in Richtung Innenstadt fahren wollte. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Crailsheim: In der Waschanlage eingesperrt

Am Sonntag um kurz vor 00:20 Uhr bemerkte eine Taxifahrerin zwei Personen, die mitsamt ihrem Fahrzeug in einer Waschstraße in der Sulzbrunnenstraße eingesperrt waren. Nach Hinzuziehung des Eigentümers der Waschstraße stellte sich heraus, dass die beiden Männer ihren Mercedes zu später Stunden noch waschen wollten. Dabei schloss sich automatisch das Tor und konnte nicht wieder geöffnet werden. Zumindest hatten die Eingeschlossenen wohl genügend Zeit das Auto blitzeblank zu waschen.

Crailsheim: Auseinandersetzung zwischen Personengruppen

Am Sonntagmorgen gegen 1:30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Bereich Werner-von-Siemens-Straße. Hierbei wurde ein 22-Jähriger verletzt. Die Angreifer-Gruppe, rund um einen 21-Jährigen beschädigte u.a. auch einen PKW der zweiten Gruppe. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei war mit mehreren Streifenbesatzungen vor Ort im Einsatz. Die Gruppe um den 21-Jährigen versuchte zunächst zu flüchten, konnte jedoch von den Beamten gestellt werden.

Die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung dauern an.

Crailsheim: Streitigkeiten

Am Sonntag um kurz vor 20 Uhr wurde die Polizei in die Onolzheimer Hauptstraße gerufen. Dort kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 57-Jährigen und einem 21-Jährigen. Der 21-Jährige hielt sich unberechtigt auf einem dortigen Grundstück auf. Trotz mehrfacher Aufforderung durch den Grundstücksinhaber verließ der junge Mann das Gelände nicht. Daraufhin kam es zu einer Rangelei der beiden Männer, wobei der 57-Jährige auch ein Pfefferspray einsetzte. Der 21-Jährige wurde bei der Rangelei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Streitigkeiten in der Lange Straße

Am Sonntag gegen 02.40 Uhr kam es in der Lange Straße zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern im Alter von 32 und 50 Jahren. Im Verlauf des Streites stieß der 32-Jährige Kontrahenten leicht, so dass dieser rückwärts zu Boden stürzte, sich jedoch nicht verletzte. Nach dem Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass sich vor einer dortigen Gasstätte zahlreiche Personen aufhielten und eine aggressive Stimmung - aufgrund großen Alkoholkonsums - herrschte. Nachdem den polizeilichen Anweisungen keine Folge geleistet wurde, wurden weitere Polizeistreifen hinzugezogen. Beim Trennen von zwei Streithähnen bekam ein 55-Jähriger einen Schlag auf den Kopf, wodurch er sich eine Platzwunde zuzog. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Hall: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Eine 27 Jahre alte Toyota-Fahrerin wollte am Sonntag gegen 16:00 Uhr aus dem Herdweg auf die Bühlertalstraße nach links in Richtung Einkorn einfahren. Dabei übersah sie einen von links kommenden VW Golf eines 31-Jährigen. Obwohl der 31-Jährige Golf-Fahrer noch versuchte nach links auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der VW wurde dadurch wieder abgewiesen und kollidierte mit einem Baum. Die beiden Fahrzeugführer, sowie ein vier Monate altes Kind in dem Toyota wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro.

