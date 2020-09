Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Motorradfahrer gestürzt

Aalen (ots)

Gem. Satteldorf-Ellrichshausen - Motorradfahrer gestürzt

Am Sonntag gegen 14:55 Uhr befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße 2505 zwischen Ellrichshausen und Schnelldorf. In einer Links-Rechts-Kurvenkombination geriet er aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

