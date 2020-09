POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Aalen

Am Samstag gegen 10:15 Uhr wollte eine 21-Jährige mit ihrem PKW Opel die Landesstraße 1221 auf Höhe von Rötenbach, vom Parkplatz kommend, geradeaus überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 48-Jährigen, der mit seinem PKW Audi auf der Landesstraße in Richtung Heidhöfe unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, die anschließend beide in die angrenzende Wiese schleuderten. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

