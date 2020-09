Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Leinzell - Wohngebäude nach Brand unbewohnbar

Aalen (ots)

Wohngebäude nach Brand unbewohnbar Leinzell Am frühen Samstagabend, gegen 19.35 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wolf-Hirth-Straße. In einer Küche im 1. OG des 3-Familien-Hauses kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch. Von dort aus breitete sich der Brand auf das gesamte 1. OG und das Dachgeschoß aus. Alle Bewohner konnten das Gebäude selbst verlassen. Zwei Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurden durch den Rettungsdienst ambulant versorgt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis 23.20 Uhr. Am Gebäude entstand ein geschätzter Schaden von 350000 Euro und ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Nachbarn und Verwandten unter. Die Feuerwehr war mit 14 Fahrzeugen und 93 Mann im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 1 NAW und 2 RTW vor Ort.

