Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Modegeschäft

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend aus einem Tresor in einem Modegeschäft in der Kaiserstraße Bargeld von mehreren tausend Euro an sich genommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Eindringling, zwischen 18:00 Uhr und 19:50 Uhr, auf bislang unbekannte Art und Weise unberechtigt Zugang zu den Lagerräumen. Hier entwendete er den Tresorschlüssel und öffnete im Anschluss diesen. Das darin aufgefundene Bargeld nahm der Dieb an sich und konnte bislang unerkannt aus den Lagerräumen flüchten.

