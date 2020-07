Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kind bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in Karlsruhe-Oberreut wurde ein acht Jahre altes Kind verletzt. Es musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lief der Junge um 12.20 Uhr unvermittelt hinter einem geparkten Pkw hervor auf die Otto-Wels-Straße. Der dort fahrende 45-jährige Lenker eines Pkw reagierte und bremste sein Fahrzeug schnell ab, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Am Wagen entstand kein sichtbarer Schaden. Das Kind musste aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus versorgt werden.

Rückfragen bitte an:

Raphael Fiedler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell