Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schlangenlinien gefahren - Radfahrer mit 2,36 Promille unterwegs (Korrekturmeldung: Marientaler Straße)

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Marientaler Straße 31.07.2019, 01.25 Uhr

Es waren wohl doch mehr als die "zwei, drei Bierchen" die ein 32 Jahre alter Radfahrer aus dem Landkreis Helmstedt getrunken hatte. Der Mann war am frühen Mittwochmorgen einer Polizeistreife aufgefallen, als er mit seinem Fahrrad um 01.25 Uhr die Marientaler Straße in Schlangenlinien befuhr. Die Kommissare stoppten den Radfahrer und befragten ihn nach dem Genuss von alkoholischen Getränken, woraufhin der 32-Jährige die erwähnten Bierchen ins Spiel brachte. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte dann doch 2,36 Promille. Dem Radfahrer wurde daraufhin im Klinikum in Helmstedt eine Blutprobe entnommen. Der 32-Jährige wird sich demnächst wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vor Gericht verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell