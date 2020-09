Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang-Waldrems: Motorradfahrer tödlich verletzt

Aalen (ots)

Motorradfahrer tödlich verletzt Backnang-Waldrems Am Samstagnachmittag, gegen 15.32 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 14 bei Backnang. Ein 32-jähriger BMW-Lenker befuhr die B 14 aus Richtung Stuttgart in Richtung Backnang. An der Einmündung zur Donaustraße in Waldrems bog er in diese nach links ab, obwohl die Ampelanlage für ihn Rotlicht anzeigte. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einer Yamaha eines 37-Jährigen zusammen, der mit seinem Motorrad auf der B 14 in Richtung Stuttgart fuhr. Durch den frontalen Zusammenprall erlitt der 37-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 32-jährige BMW-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Der Verkehrsdienst Backnang hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die B 14 musste zur Unfallaufnahme bis 19.14 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.

