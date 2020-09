Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gaildorf: Pkw-Lenkerin tödlich verletzt

Aalen (ots)

Pkw-Lenkerin tödlich verletzt Gaildorf Am Samstagnachmittag, gegen 15.54 Uhr, wollte eine 94-jährige Mercedes-Lenkerin vom Parkplatz eines Einkaufsmarkts in die Karlstraße einfahren. Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers beschleunigte sie stark und fuhr über die Karlstraße hinaus. Auf der gegenüber liegenden Straßenseite prallte sie frontal gegen eine Hauswand. Die 94-Jährige zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Karlstraße musste zur Unfallaufnahme für 2 Stunden voll gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

