Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall - Stand: 19.09.2020, 11:00 Uhr - 1 Unfall mit Kind, 1 Unfall mit Pedelec

Aalen (ots)

Crailsheim - Kind gegen Auto geprallt

Am Freitag gegen 13:55 Uhr befuhr ein 6 Jahre alter Radfahrer in Crailsheim die Mozartstraße und fuhr an der Kreuzung mit der Richard-Wagner-Straße ohne zu Schauen vom Gehweg auf die Straße. Ein dort fahrender 60 Jahre alter Mercedeslenker erkannte dies zum Glück noch und bremste sein Auto ab. Dennoch fuhr der kleine Mann in das stehende Auto. Hierbei wurde der kleine Radfahrer leicht verletzt. Am Kotflügel des Mercedes entstand ca. 1000 Euro Sachschaden.

Crailsheim - Schnürsenkel bringt Pedelec-Fahrer zu Fall

Am Freitag gegen 18:59 Uhr befuhr ein 56 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec in Crailsheim den Fahrradweg in Richtung Ilshofen. Kurz vor der Abzweigung nach Saurach verhedderte sich sein Schnürsenkel im Pedal des Pedelecs. Aufgrund dessen kam er zum Sturz und verletzte sich leicht. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell