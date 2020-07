Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund v. 01.07.2020

Kriminalitätsgeschehen Altkreis Aurich

Südbrookmerland/Georgsheil - Fenster stand auf Kipp

Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Dienstag Zugang in ein Vereinsheim im Georgsheiler Weg. Vermutlich verschafften sich die Eindringlinge Zugang durch ein auf Kipp stehendes Fenster. Außerdem wurde die Holztür eines Holzschuppens gewaltsam geöffnet. Möglicherweise entnahmen die Einbrecher aus einem Kühlschrank mehrere Schnapsflaschen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich/Haxtum - Unfallflucht beim Schulzentrum Am gestrigen Dienstag kam es auf dem Parkplatz der IGS/BBS in Haxtum zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde dabei ein weißer BMW. Der Unfallverursacher/in stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen das fremde Auto und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Sachschaden entstand an der vorderen, rechten Stossstange. Wer Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht geben kann, melde sich bitte bei der Auricher Polizei unter 04941/606-215.

Landkreis Wittmund Kriminalitätsgeschehen

Esens - Zeugen gesucht Am letzten Wochenende kam es in der Innenstadt von Esens zu mehreren Diebstählen, Sach-beschädigungen und einigen Fällen von Vandalismus. Dabei wurden mehrfach zwei junge Männer gesehen, die mit Fahrrädern unterwegs waren. Überwiegend in der Nacht von Sams-tag auf Sonntag kam es zu zahlreichen Vorfällen, bei denen die Polizei jetzt Zeugen sucht.Aus einem Fahrzeug wurden zum Beispiel Werkzeuge entwendet, die später an völlig anderer Stel-le wieder aufgefunden wurden. Weiterhin wurden Pedelecs mitgenommen, die ebenfalls wie-der aufgefunden wurden, allerdings fehlen Teile wie der Akku oder das gesamte Vorderrad. Die Täter haben weiterhin Briefkästen von den Wänden gerissen und Dekofiguren mitgenom-men, zerstört und weggeworfen.Die Polizei nimmt Hinweise unter 04462/9110 entgegen.

