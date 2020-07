Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Einsatz in der Gemeinschaftsunterkunft - Platzverweis und Anzeige wegen Sachbeschädigung

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.06.20, gegen 16 Uhr, wurde durch den Sicherheitsdienst in der Gemeinschaftsunterkunft in Efringen-Kirchen gemeldet, dass ein Pärchen aus der Unterkunft verwiesen werden sollte, welches sich dort unberechtigt aufhielt. Hiernach sollen sich dann mehrere Personen in aggressiver Weise dem Sicherheitsdienst gegenübergestellt haben. Die Örtlichkeit wurde durch mehrere Polizeistreifen angefahren. Eine 22-jährige Frau ließ sich nicht beruhigen und schleuderte einen Abfalleimer gegen eine Bürotür. Die Frau musste kurzzeitig gefesselt werden. Letztlich konnte die Situation beruhigt werden. Dem Pärchen wurde ein Platzverweis erteilt und die Frau wird angezeigt.

