Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen/Blansingen: Diebstahl aus Kirche - Kasse aufgebrochen

Freiburg (ots)

Eine Kasse in der Kirche St.Peter in Blansingen wurde zwischen Freitag und Montag, 26.-29.06.20, von unbekanntem Täter aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Die Kasse beinhaltet Geld, welches Kirchengänger unter anderem für den Kauf von Postkarten und Kirchenführern bezahlen. Bereits an einem Wochenende im Mai, 22.-25.05.20, war die Kasse aufgebrochen worden. Der Diebstahlsschaden dürfte im mittleren zweistelligen Bereich liegen. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, sucht Zeugen, die im Bereich der Kirche verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

