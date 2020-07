Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Norden (ots)

Heute Morgen, gegen 07.30 Uhr, kam es in Norden zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen Autofahrer, der versuchte sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Beamte der Norder Polizei wollten in der Osterstraße in Norden den Passat-Fahrer kontrollieren. Als der 24-Jährige die Beamten bemerkte, ergriff er die Flucht und fuhr dabei im Bereich des Krankenhauses mehrfach in den Gegenverkehr. Anschließend gegen die dortige Verkehrsinsel und gefährdete hierbei mehrere Unbeteiligte. Der flüchtige Fahrer konnte im weiteren Verlauf durch die Polizisten gestellt werden. Dabei wurde festgestellt, dass er vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Norden unter 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell