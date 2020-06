Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Bewohner retten sich ins Freie

Aurich/Wittmund (ots)

Heute Mittag kam es in der Birkenstraße in Hage zu einem Brandausbruch in einer Garage. Alle Bewohner konnten sich ins Freie retten. Ein Bewohner, der den Brand entdeckte, wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Das angrenzende Wohnhaus ist aufgrund der Rauchentwicklung zunächst nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Schaden beträgt ca. 80.000.

