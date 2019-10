Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1443) Brand in der Innenstadt

Nürnberg (ots)

In den frühen Morgenstunden (16.10.19) bemerkte ein Zeuge einen Brand an einem städtischen Gebäude am Bauhof. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 03:30 Uhr wurde die Feuerwehr verständigt, die das Feuer am Eingang des Gebäudes schnell löschen konnte. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstanden sein. Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei sind vor Ort gekommen, um die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache zu übernehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Die Nürnberger Kripo bittet in diesem Zusammenhang eventuelle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

