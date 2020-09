Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aspach: Kind auf Straße geschubst - Autofahrer gesucht

Aspach (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Fußweg zwischen der Konrad-Weiser-Schule und der Hermann-Schadt-Straße zunächst zum Streit zwischen zwei Schülern. Im Verlauf der Auseinandersetzung ging einer der Schüler seinen Kontrahenten mehrfach körperlich an und schubste diesen schließlich auf die Straße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr nach Aussage des Geschädigten ein Pkw die Hermann-Schadt-Straße entlang. Der Autofahrer habe ausweichen müssen, um nicht mit dem Kind zu kollidieren. Da sich im Pkw nach Aussage des Opfers ebenfalls Kinder befunden haben, ist davon auszugehen, dass im Auto ebenfalls Schüler derselben Schule mitgefahren sein dürften. Das Polizeirevier Backnang sucht nun Zeugen, die genaue Angaben zum Sachverhalt machen können. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang der bislang unbekannte Autofahrer gesucht, der dem Kind ausgewichen ist. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

