Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zwei Bierfässer aufgefunden - Aufgehebelter Briefkasten - Zwei schwer Verletzte bei Unfall auf der L1033

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Aufgehebelter Briefkasten

Zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, wurden in der Straße Im Weiler zwei Briefkästen aufgehebelt. In der Innenstadt wurden zwei Briefe aus diesen Briefkästen aufgefunden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Zwei Bierfässer aufgefunden

Am Donnerstag um 13 Uhr wurden in einem Gebüsch am Kocherufer in der Schloßstraße zwei gefüllte 30 Liter-Bierfässer aufgefunden. Wer diese Fässer dort versteckt hat und wo sie entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Langenburg: Zwei schwer Verletzte bei Unfall auf der L1033

Am Freitag um 09:55 Uhr befuhr ein 85-Jähriger mit seinem VW Golf die L 1033 von Langenburg in Richtung Michelbach a.d.H. und wollte an der dortigen Kreuzung zum Parkplatz Freibad Langenburg nach links abbiegen. Hierbei übersah der Golf-Fahrer eine entgegenkommenden 44-jährige Renault-Fahrerin, welche noch durch eine Vollbremsung und einem Ausweichen nach rechts versuchte, die Kollision zu verhindern, was jedoch nicht gelang. Bei dem Zusammenstoß wurden die Beiden Fahrzeuglenker schwer verletzt. Die 44-Jährige wurde mit einem Hubschrauber und der 85-Jährige mit einem Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Am Unfallort waren auch die Feuerwehren aus Langenburg und Gerabronn mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 30 Wehrleuten im Einsatz, welche unter anderem die Fahrbahn sperrten und einen örtliche Umleitung einrichteten. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10000 Euro.

