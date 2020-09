Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 19.09.2020, 11:00 Uhr - 1 Unfallflucht/Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Ellwangen - Vom Unfallort geflüchtet - Zeugenaufruf

Am Freitag zwischen 13:00 und 18:00 Uhr parkte ein 29 Jahre alter Mann seinen BMW in Ellwangen in der Siemensstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken den BMW des 29jährigen und fuhr danach einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Bei dem Auto des Unfallverursachers dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Die Polizei in Ellwangen bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07961/9300 zu melden.

