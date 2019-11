Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Radfahrerin - Landkreis Lörrach, 79688 Hausen

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach 79688 Hausen, Höhe der Straße "Im Grien"

Am Dienstag, 26.11.2019 gegen 06:30 Uhr, befuhr eine 18-jährige Radfahrerin die Bahnhofstraße in Hausen in Richtung B317 / Bahnhof Hausen. Etwa auf Höhe der Einmündung "Im Grien" kollidierte sie mit einem PKW und wurde hierbei schwer verletzt. Nach dem Unfall verbrachte der bislang unbekannte Fahrzeugführer die verletzte Radfahrerin mit seinem Pkw in die Nähe des Krankenhauses Schopfheim und fuhr anschließend davon, ohne sich weiter um die Verletzte zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.

Die Geschädigte konnte auf Grund ihrer Verletzungen nur angeben, dass es sich um einen männlichen Fahrer, ca. 40-50 Jahre alt gehandelt haben müsste. Über das Fahrzeug konnte sie keine Angaben machen.

Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Unfallhergangs oder Personen, die Angaben zur Identität des Fahrzeugführers machen können, sich unter Tel.: 07621-98000, zu melden.

