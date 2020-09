Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 19.09.2020, 11:00 Uhr - 1 Vandalismus, 1 Verkehrsunfall, 1 Körperverletzung, 1 Diebstahl von E-Bike, 1 Unfallflucht mit Zeugenaufruf

Stödtlen - Vandalen unterwegs

In der Zeit von Donnerstag bis Freitagabend waren in Stödtlen unbekannte Vandalen im Föhrenweg unterwegs, welche an den dort abgestellten Fahrzeugen diverse Beschädigungen ausführten. So zerkratzten sie an mindestens drei Fahrzeugen den Lack und beschädigten noch einen dort abgestellten LKW. Insgesamt entstand hierbei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euros. Die Ermittlungen zu den Taten dauern derzeit noch an.

Weissach - Betrunken Unfall gebaut

Am Samstag gegen 01:46 Uhr befuhr ein 17 Jahre alter Mann mit seinem Suzuki Leichtkraftrad in Unterweissach die Lommatzscher Straße. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung verlor er in einer dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Gefährt und fuhr über die dortige Verkehrsinsel, bevor er zu Sturz kam. Bei dem Unfall wurde seine 18 Jahre alte Mitfahrerin verletzt. Der junge Mann musste danach eine Blutentnahme über sich entgehen lassen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Winnenden - Nach dem Gitarrenspiel geschlagen worden

Am Samstag gegen 03:00 Uhr zechte ein 20 Jahre alter Mann in Winnenden in der Marktstraße mit einem Freund in einer dortigen Bar. Nachdem sie die Bar verlassen hatten und auf der Straße waren, begann der 20jährige auf einer Gitarre zu spielen. Das Gitarrenspiel missfiel wohl einigen anderen Personen, weshalb sich ein Streitgespräch entspann. Ein 39 Jahre alter Mann aus der Gruppe schlug dem angetrunkenen Musikanten dann gegen die Beine, so dass dieser mit seiner Gitarre zu Fall kam. Bei dem Sturz wurde der junge Mann leicht verletzt und auch seine Gitarre erlitt einige Blessuren. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 700 Euro.

Schorndorf - E-Bike geklaut

Am Samstag in der Zeit von 3:00 bis 3:30 Uhr hatte ein 32 Jahre alter Mann sein E-Bike in Schorndorf in der Gottlieb-Daimler-Straße an ein Fallrohr einer Regenrinne gekettet. Unbekannte Täter rissen mit brachialer Gewalt das Fallrohr aus der Wand. Im Nachgang klauten sie das E-Bike im Wert von ca. 5000 Euro.

Rudersberg - Beim Überholen Fahrzeug von der Straße gedrängt und einfach weiter gefahren - Zeugenaufruf

Am Montag, dem 14.09.2020 gegen 17:30 Uhr wollte der Fahrer eines SUVs auf der L1120 nach links in einen Feldweg abbiegen. Da ihm ein 24 Jahre alter Quadfahrer entgegenkam, welcher die L1120 in Richtung Königsbronnhof befuhr, hielt er an, um nach diesem abbiegen zu können. Dem Fahrer eines schwarzen Mercedes Kombi dauerte dies wohl zu lange, so dass er ausscherte, um den Wartenden zu überholen. Der Quadlenker musste aufgrund des Mercedes nach rechts ausweichen, da er sonst frontal mit dem Mercedes zusammengestoßen wäre. Das Quad fuhr daraufhin durch den dortigen Grünstreifen und konnte erst in der angrenzenden Böschung zum Stillstand gebracht werden. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen seiner Fahrweise zu kümmern. Bei dem Unfall wurde der 24jährige leicht verletzt und es entstand an seinem Quad Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei in Schorndorf bittet Zeuge, vor allem die ebenfalls hinter dem SUV wartenden Fahrzeuglenker, sich unter der Telefonnummer 07181/204-0 zu melden.

