Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, den 14.02.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zahl der Verletzten erhöht sich, Motiv weiter unklar - Obertshausen

(neu) Bei der Schussabgabe am Vormittag in Obertshausen hat sich die Zahl der Verletzten leicht erhöht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zwei Personen schwer und zwei weitere Personen, darunter der mutmaßliche Täter, leicht verletzt. Die genauen Hintergründe und insbesondere das Motiv des Verdächtigen sind weiterhin unklar und werden derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt. Zudem wird in dem Haus, in dem sich das Geschehen abgespielt hat, nach Spuren der Tat gesucht.

Wie bereits berichtet, wurden gegen 8.50 Uhr im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Maingaustraße mehrere Schüsse abgegeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 67 Jahre alter Wohnungsinhaber auf einen Gerichtsmitarbeiter und dessen Begleiter mehrere Schüsse abgegeben haben. Dabei wurden der Justizbeamte und ein Begleiter getroffen und schwer verletzt. Beide kamen sofort in umliegende Krankenhäuser. Der mutmaßliche Schütze wurde mit einer Kopfplatzwunde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Ein weiterer Helfer des Gerichtsmitarbeiters erlitt vermutlich ein Knalltrauma und gilt als leicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 14.02.2020, Pressestelle, Rudi Neu

