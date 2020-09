Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Verdächtige Personen machen sich an Fahrzeugen zu schaffen - Polizei sucht Zeugen

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Freitagabend, den 28.08.2020 beobachtete ein Anwohner in der Lessingstraße im Ortsteil Großsachsen zwei unbekannte männliche Personen, die am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens Hausnummer 5 b geparkte Autos hinsichtlich ihrer Verschlussverhältnisse überprüften und versuchten, die Fahrertüren zu öffnen. Auf seine Ansprache hin entfernten sich die beiden Unbekannten. Die beiden verdächtigen Personen sollen ca. 20 Jahre alt und ca. 175 cm groß sein. Einer von beiden trug einen grauen Kapuzenpullover. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden Tatverdächtigen beabsichtigten, die Fahrzeuge zu entwenden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben bzw. sachdienliche Angaben zur Identität der beiden Unbekannten machen können, melden sich bitte beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0.

