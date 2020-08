Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Polizei sucht einen VW Passat und Zeugen

Schortens (ots)

Am Freitagvormittag, 28.08.2020, kam es in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10:45 Uhr übersah der Fahrer eines schwarzen VW Passat an der Einmündung An der alten Bundesstraße/Helene-Wessel-Straße einen vorfahrtberechtigten Radfahrer, der den Radweg, von Schortens kommend, in Richtung Jever befuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, vollzog der Radfahrer eine Vollbremsung. Trotz der Tatsache, dass er einen Sturz verhindern konnte, zog sich der Radfahrer jedoch leichte Verletzungen zu, ebenso auch wurde das genutzte Fahrrad beschädigt. Nach jetzigem Kenntnisstand soll der Pkw-Fahrer den Vorfall offensichtlich bemerkt haben, da er stehenblieb und in Richtung des Radfahrers schaute, sich jedoch, ohne sich um das Befinden des beteiligten Radfahrers zu erkundigen, seine Fahrt in Richtung Schortens fortsetzte. Bei dem vom Unfallort flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen VW Passat, ein neueres Modell mit Friesländer Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall bzw. zum flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461/918790 in Verbindung zu setzen.

