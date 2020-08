Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter Drogeneinfluss in Jever - Polizei leitet Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagmorgen, 27.08.2020, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 07:50 Uhr eine 17-jährige Fahrzeugführerin eines Kleinkraftrades in der Schützenhofstraße an. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab es Hinweise darauf, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, der daraufhin freiwillig durchgeführte Urintest bestätigte den Verdacht, er verlief positiv.

Von der Jugendlichen wurde eine Blutprobe genommmen, die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

