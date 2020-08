Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Beim Ausparken Radfahrer übersehen

Varel (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag, 27.08.2020, kam es beim Ausparken in Varel zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14.30 Uhr setzte ein 66-jähriger aus Bremerhaven in der Christiansburg mit seinem Daimler aus einer Parklücke zurück und übersah einen hinter ihm befindlichen Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt stand. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde, am Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden.

