Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in einen Hähnchenwagen in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Donnerstag, 27.08.2020, in einen auf dem Parkplatz in der Friedenstraße abgestellten Hähnchenwagen zu gelangen.

Die Hebelversuche scheiterten, so dass es bei einer Sachbeschädigung blieb.

Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

(989034)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell