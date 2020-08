Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - Radfahrer kam alleinbeteiligt zu Fall

Jever (ots)

Am Donnerstagvormittag, 27.08.2020, wurde der Polizei gegen 08:55 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer in der Rahrdumer Straße mitgeteilt, der sich hierbei auch verletzt haben soll. Im Zuge der Unfallaufnahme stellen die Beamten durch Zeugenbefragungen und Angaben des verunfallten Radfahrers fest, dass dieser alleinbeteiligt zu Fall kam und sich hierdurch leicht verletzt hat. Nach der erfolgten Unfallaufnahme wurde der Radfahrer vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell